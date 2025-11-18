مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد محلية الفشقة ويؤكد دعم القوات وتعزيز الشراكة مع المجتمع

تفقد اللواء شرطة/ الطيب التجاني سيف النصر تفقد محلية الفشقة برفقته العميد شرطة /حسين عبد الوهاب مدير دائرة الطواريء والعمليات وعدد من الضباط حيث كان في إستقبالهم لجنة أمن الولاية وأعيان ومزارعو المنطقة

وخلال لقائه بالقوة إستمع لتحديات واحتياجات الأفراد مؤكداً إهتمام رئاسة الشرطة بقوات الشرطة بالفشقة ودورها المحوري في تأمين الحدود والموسم الزراعي وجدد التزام الشرطة بتحسين بيئة العمل وتطوير خدمات التأمين الطبي وتفعيل دور الجمعية التعاونية كما قدّم دعماً مادياً ومعنوياً للقوة.

وعقد مدير شرطة الولاية اجتماعاً مع الإدارات الأهلية إستمع خلاله لقضايا المواطنين مؤكداً أن الأمن مسؤولية مشتركة

عقب ذلك رأس إجتماع لجنة أمن المحلية الذي إستعرض الموقف الأمني وخطط الإنتشار الشرطي وقدم العقيد شرطة /عادل داؤد تنويراً حول جهود تأمين المسارات والمزارع والطرق والتحديات الأنية

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللواء الطيب التجاني أكد في ختام الزيارة أن الفشقة تمثل خط الدفاع الأول وأن الشرطة ستظل مرابطة لحماية الأراضي والمزارعين وبسط هيبة الدولة.

المكتب الصحفي للشرطة