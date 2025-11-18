الاعيسر يشهد فعاليات الليلة الوطنية بمدينة بورتسودان

اكد المتحدثون في الليلة الوطنية الكبرى بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر مساء الاثنين حول (القومية النبيلة) ان الوطن في حدقات العيون وان الجميع عليهم التنادي للدفاع عنه ضد المهددات التي تواجهه، بمشاركة الوزير خالد الإعيسر وزير الثقافه والإعلام والسياحة والأستاذة سامية اوشيك وزير السياحة بولاية البحر الأحمر وعدد من المسؤولين الرسميين وقادة المجتمع .

واجمع المتحدثون على الدور الهام للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة التي اسهمت بدور اساسي في الحفاظ على وحدة الأرض ضد المهددات وان القومية النبيلة هي الأساس في كل التضحيات التي قدمت كما هنأوا الشعب السوداني بانتصارات القوات المسلحة مؤخرا ضد المليشيا.

قدم الأستاذ الصحفي يوسف عبد المنان سرد إعلامي من خلال تجارب كثيرة وان الحرب شكلت تحدي كبير نتيجة التأثيرات السالبة على المجتمع، وان الحرب قضت على الاشرار من مترددي السجون والعصابات وغيرها كلهم هلكو في هذه الحرب، كما اصطفي الله الأخيار ليشفعو، كما أن الهجرة في الأرض هي من آيات الله سبحانه وتعالى وهي بمثابة أرزاق جديدة لكثيرين.

تحدث الدكتور سعد موسى محمد باحث وموثق في التراث السوداني عن الإرث الثقافي السوداني والذي له تاريخ طويل حيث تمثل الشهامة والفراسة سمة للشعب السوداني. وان الكرم والجود هي صفات نتميز بها في السودان، وأن القومية النبيلة تعني أرض الخير، وأن القوات المسلحة والقوات المساندة لها هي تحافظ على هذا الإرث ضد التدخلات من دول أخرى لطمس الهوية، خاصة وان الوطن فوق الجميع.

كما سرد الاعلامي نزار بقداوي تفاصيل مادار منذ الخامس عشر بداية اندلاع الحرب وحكي قصص كبيرة مرت به طيله فترة تغطية أحداث الحرب وحكى عن استشهاد بعض الناس الذين كانو يستفسرون عن ذويهم شارحا تفاصيل كثيرة حدثت له، وقصص صور خيالية في لحظات مهمة من مسيرته المهنية.