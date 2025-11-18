وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: المشروعات الإنتاجية صمام امان من الفقر

قال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح إن المشروعات الإنتاجية ثمثل صمام الأمان للمواطنين من الفقر.

وأكد خلال تدشينه عدد من المشروعات الإنتاجية عبر ديوان الزكاة ومفوضية خفض الفقر في مستهل زيارته لولاية نهر النيل اليوم (الاثنين) استمرار دعم وزارته للمشروعات المنتجة لاخراج الناس من دائرة الفقر الي مرحلة الانتاج.

واثنى صالح على الجهود التي تبذلها حكومة نهر النيل في استضافة ودعم النازحين البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين نسمة.

وخلال زيارته لمركز الأطراف الصناعية التزم وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية باستمرار دعم المركز باعتباره عنصرا مهما في دعم الشرائح المجتمعية وادخالها في دائرة الانتاج.