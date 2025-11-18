وكيل الأمين العام للأمم المتحدة..أجرينا “مناقشات صعبة” مع ممثلي قوات الدعم السريع في منطقة كورما بدارفور

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إنه أجرى “مناقشات صعبة” مع ممثلي قوات الدعم السريع في منطقة كورما بدارفور.

وأوضح فليتشر خلال إحاطة صحفية عبر الفيديو من معبر أدري على الحدود مع تشاد، أنه أكد بشكل قاطع خلال المناقشات أن الأمم المتحدة تتوقع حماية المدنيين، وتصر على توفير ممر آمن لخروجهم ودخول قوافل المساعدات.

وأضاف فليتشر أنه تم إحراز تقدم في إدخال فرق الأمم المتحدة إلى الفاشر وفقا لشروط المنظمة معربا عن أمله أن يتم ذلك خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة_وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

