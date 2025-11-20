مجلس حكومة غرب كردفان يقر السمات العامة لموجهات موازنة 2026

رأس الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان الوالى المكلف الأستاذ إبراهيم يوسف عبد الرحمن، الاربعاء، بمدينة الأبيض الاجتماع الدوري لمجلس الحكومة، حيث أقر المجلس السمات العامة لموجهات موازنة العام المالي 2026.

وقال الوالي المكلف في تصريح ل(سونا) إن مجلس الحكومة أقر السمات العامة وموجهات الموازنة مع مراعاة المرونة في الإطار المتوقع للعام المقبل، مؤكداً أن أبرز موجهاتها تركز على دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات المساندة فى معركة الكرامة، والترشيد الحكومي، وتعزيز آليات التصالح السلمي ورتق النسيج الاجتماعي، إضافة إلى مشروعات التعافي لما بعد تحرير الولاية من مليشيا أسرة دقلو المتمردة.

من جانبه، أكد مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة، الوزير المكلف الأستاذ النابو محمد حامد، أن الموازنة صيغت بطريقة مرنة تلبي متطلبات المرحلة الاستثنائية للولاية، مشيراً إلى اهتمامها بالأمن الغذائي، والشؤون الإنسانية للنازحين، فضلاً عن الصحة والإمداد المائي في مرحلة ما بعد تحرير الولاية .