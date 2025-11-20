نائب رئيس المبادرة الوطنية للإسناد وصد العدوان: المبادرة مستمرة في دعم جهود الدولة لصدّ العدوان

أكد د. بحر إدريس أبو قردة، نائب رئيس المبادرة الوطنية للإسناد وصدّ العدوان، أن المبادرة تواصل مساندة جهود الدولة في مختلف المجالات العسكرية والإنسانية لصد عدوان المليشيا المتمردة والذي يشكّل خطراً وجودياً، وذلك للحفاظ على البلاد .

جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان الاربعاء بدار الشرطة في بورتسودان، حيث أشاد د. بحر بالدعم الذي قدم للنازحين على المستويين الرسمي والشعبي مثمّناً مواقف أبناء الولاية الشمالية وأهالي محلية الدبّة، إلى جانب الجهود التي بُذلت في تأسيس مركز الإيواء بواسطة السيد أزهري المبارك، والذي جسّد معاني التكاتف والتعاضد بين ابناء الوطن الواحد.

وأضاف د. بحر أن المبادرة ستظل سنداً لكل من يعمل من أجل الوطن واستعادة الأرض، وتقديم العون للنازحين في كل بقاع السودان.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن وفداً من المبادرة الوطنية للإسناد وصدّ العدوان نفّذ زيارة ميدانية إلى مركز إيواء العفّاض بمحلية الدبّة، في إطار جهود تعزيز العمل الإنساني ودعم المتضررين .

وأوضح أن الوفد استمع إلى شهادات نازحين قدموا من مدينة الفاشر، تحدثوا فيها عن انتهاكات وممارسات خطيرة قالوا إنهم تعرّضوا لها، من المليشيا المتمردة من قتل على الهوية .