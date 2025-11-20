المقاومة الشعبية بسنجة تفتح المعسكرات وتؤكد دعمها للقوات المسلحة والمشاركة في الاسناد المدني

أكد رئيس لجنة المقاومة الشعبية والاستنفار بمحلية سنجة أن المقاومة الشعبية مثّلت سندًا ودعمًا ثابتًا للقوات المسلحة والقوات النظامية.

​وأشار اللواء (م) الجزولي محمد الجزولي رئيس المقاومة الشعبية والاستنفار بمحلية سنجة إلى أن المقاومة قامت بفتح معسكرات تدريب مفتوحة ومغلقة وشهدت استجابة واسعة من المواطنين .

​وأكد الجزولي في تصريح ل(سونا)على التنسيق التام مع الفرقة 17 مشاة بسنجة وأسود العرين بجهاز المخابرات العامة، واستمرار التدريب في المعسكر الرئيسي والمعسكرات الجديدة التي تم فتحها في المحلية مستهدفة تدريب كل من يستطيع حمل السلاح قبل نهاية هذا العام، مشدداً على جاهزية الولاية لصد أي عدوان.

​واشار الى تفعيل دور الإسناد المدني بالمشاركة في الأنشطة المجتمعية المتعلقة بحملات إصحاح البيئة في المستشفيات والمدارس، كما نظمت المقاومة الشعبية بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، مخيمًا للعيون استقبل عددًا كبيرًا من المرضى وأجرى حوالي 450 عملية عيون، ونظمت أيضًا ختانًا جماعيًا ويجري حاليًا تنظيم دورة تدريبية في التمريض والإسعافات الأولية .

​وأشار إلى التعاون في التأمينات الليلية مع التأمين الصحي والهلال الأحمر والشرطة الأمنية .