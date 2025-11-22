عاصفة ألمانية تضرب ليفربول.. أصابع الاتهام تتجه نحو محمد صلاح

تصاعدت الانتقادات في الصحافة الألمانية تجاه المصري محمد صلاح بعد تراجع تأثير فلوريان فيرتز مع ليفربول في بداية الموسم وسط اتهامات وصفت بـ”الغريبة” من جانب الإعلام البريطاني.

ذكرت صحيفة “سبورت بيلد” أن مستوى الوافد الجديد فيرتز بعد انتقاله إلى ليفربول لم يرتق إلى التوقعات، مشيرة إلى أن النادي الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، يعاني من مشكلات هجومية، وتحمل جزءا من المسؤولية لمحمد صلاح.

وتزعم الصحيفة أن صلاح لا يمنح فيرتز الدعم الكافي داخل الثلث الهجومي، ولا يمرر له بصورة تساعده على الانسجام في الفريق، مضيفة أن “العناد” أصبح موضوعا يناقش داخل غرفة الملابس.

وكان ليفربول تعاقد مع فلوريان فيرتز الصيف الماضي في صفقة ضخمة بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب الألماني الشاب لا يزال يكافح للتكيف مع النسق السريع للبريميرليغ والحياة في إنجلترا.

ووفقا للصحيفة الألمانية، فإن تمريرات صلاح الحاسمة هذا الموسم والتي بلغت ثلاثا، ذهبت كلها إلى لاعبين قدامى في الفريق، ما اعتبرته دليلا على تجاهله للوجوه الجديدة.

وذهبت بيلد إلى حد التكهن بأن صلاح قد يغادر ليفربول في صيف 2026 متجها إلى الدوري السعودي، دون وجود مصادر رسمية تؤكد ذلك.

ولم يسجل فلوريان فيرتز أو يصنع أي هدف بعد 11 مباراة في الدوري الإنجليزي، فيما سجل محمد صلاح 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة في العدد نفسه من المباريات.

وجاءت تلك الانتقادات الأخيرة عقب الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0.

