الاعيسر يلتقي وفداً من الصحفيين من بريطانيا وعدد من الدول العربية

التقى الأستاذ خالد الأعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، اليوم بمكتبه ببورتسودان، وفداً من الصحفيين المستقلين القادمين من بريطانيا ومن دول عربية، الذين وصلوا إلى السودان بهدف الوقوف ميدانياً على تطورات الأوضاع الإنسانية ونقل معاناة النازحين في مختلف المناطق المتأثرة.

وخلال اللقاء، أجروا معه حواراً شاملاً قدم فيه الوزير شرحاً مفصلاً حول الجهود التي تبذلها الدولة والمؤسسات المحلية للتعامل مع التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً واسعاً من أجل تخفيف آثار الأزمة الإنسانية. كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به الصحفيون في “عكس الحقيقة ونقل صورة الواقع للعالم بمهنية ومسؤولية”، وأشار إلى جهود الوزارة في تلافي الآثار النفسية للحرب على المواطنين، إضافة إلى جهودها في إصلاح المؤسسات الإعلامية والثقافية التي دمرتها الحرب.

وأشاد الوزير بما وصفه بـ”الدور الكبير الذي تقوم به الصحافة السودانية”، موضحاً أنها، رغم الظروف الصعبة، ما تزال تعمل على إيصال صوت المواطنين وتسليط الضوء على قضايا النازحين والجهود المبذولة لمساعدتهم، مرحباً بالتعاون مع المؤسسات الدولية في سياق السعي إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع الإعلام بالسودان.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصحفي عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على نقل الصورة الحقيقية لأوضاع النازحين وتسليط الضوء على جهود المنظمات والمبادرات المحلية كما أشاروا إلى أن زيارتهم تشمل عدداً من المواقع لمعرفة حجم التحديات الإنسانية على الأرض.