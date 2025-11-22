سياسية
والي الجزيرة يتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة
وجه الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى تفقده صباح الخميس جرحى ومصابي معركة الكرامة بمستشفى علياء بمدني، وجه بعلاج الجرحى والمصابين مجاناً في جميع مستشفيات الولاية .
وعبر عن فخره وإعزازه بما سطرته القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة لها والمستنفرين والمقاومة الشعبية من بطولات في معركة الكرامة.
من جانبه أعلن الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض تسخير كافة إمكانيات وزارته لمعالجة جرحى ومصابي معركة الكرامة.
سونا