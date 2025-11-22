تقرير أمريكي: قطر بقائمة أعلى الرواتب عالمياً.. إليك ترتيب الدول العربية

يحذر خبراء الاقتصاد من مرحلة صعبة قد يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد توقعات الركود في عدد من الأسواق. وبينما يبحث كثيرون عن فرص عمل خارجية أو تغيير مسارهم المهني في 2025، يكشف تقرير مجلة الأعمال الأمريكية CEOWORLD عن الدول التي تمنح أعلى الرواتب الشهرية بعد خصم الضرائب حول العالم.

وخليجيا جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا وخليجيًا والمرتبة 17 عالميًا بمتوسط راتب شهري يبلغ 3770 دولارًا بعد خصم الضرائب.

وحلت قطر الثانية خليجيًا وعربيًا في المرتبة 21 عالميًا بمتوسط 3275 دولارًا، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا وخليجيا، و34 عالميًا بمتوسط 1995 دولارًا.

أما الكويت فاحتلت في المركز36 عالميًا بمتوسط 1961 دولارًا، تلتها البحرين في المرتبة 42 عالميا بمتوسط 1835 دولارًا، ثم سلطنة عُمان في المرتبة 47 1733 دولارًا.

الـ10 الأوائل عالميًا

وفق التقرير، جاءت الدول العشر الأعلى في الرواتب الشهرية على النحو التالي:

سويسرا – 8218 دولارًا

لوكسمبورغ – 6740 دولارًا

الولايات المتحدة – 6562 دولارًا

آيسلندا – 6548 دولارًا

النرويج – 5772 دولارًا

الدنمارك – 5749 دولارًا

كندا – 5188 دولارًا

إيرلندا – 4729 دولارًا

هولندا – 4688 دولارًا

سنغافورة – 4457 دولارًا

الشرق القطرية