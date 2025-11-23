موقف حكيمى من العودة إلى ريال مدريد

كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال النجمأشرف حكيمى ، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، عن إمكانية عودة اللاعب الدولي المغربي، إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال أليخاندرو كامانو في تصريحات أبرزتها صحيفة ” أس” الإسبانية ، حكيمى لديه عقد مع باريس سان جيرمان مستمر حتى عام 2029.

وواصل: “حكيمى تركيزه في الفترة الحالية مع باريس سان جيرمان من أجل مواصلة حصد البطولات مع النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة”.

وأشار: “ريال مدريد النادي الأول في مسيرة حكيمى وكل شىء وارد في كرة القدم، لكنه في الوقت الحالي يرغب في الاستمرار مع باربس سان جيرمان”.

ويعد أشرف حكيمى أحد خريجى أكاديمية نادى ريال مدريد الإسباني لكنه تم الاستغناء عنه ، ليرحل إلى نادي باريس سان جيرمان الذي حققه معه العديد من البطولات المحلية بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي بالموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن أشرف حكيمى توج بجائزة أفضل لاعب افريقي للعام الحالي بعد تفوقه على الثنائي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ، و فيكتور أوسيمين نجم نادي جالطة سراي التركي.

المصري اليوم