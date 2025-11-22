تفاصيل فوز الهلال على مولودية الجزائر

حقق الهلال فوزا ثمينا علي ضيفه الجزائري مولودية عصر الجمعة في إفتتاح دوري المجموعات بهدفين مقابل هدف ، باستاد أماهورو بكيغالي عاصمة رواندا ، ووضع الهلال اول ثلاث نقاط في رصيده في سباق التأهل لدور الثمانية .

جاءت المباراة قوية من الجانبين بذل فيها الفريقان جهدا كبيرا لتحقيق الفوز الذي ظفر به الهلال بعد تقدم في نهاية الشوط الأول بهدف عبد الرؤوف من جملة جمعت بين المهارة والسرعة والإنهاء المثالي ، بداية من تمريرة النيجيري صنداي المثالية ومهارة البورندي جان كلود في المراوغة ، ليختم عبد الرؤوف من لمسة ذكية بهدف أشعل الأستاد الذي شهد حضورا كبيرا من الجالية السودانية والجمهور الرواندي الذي ساند الهلال .