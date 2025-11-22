رياضية
تفاصيل فوز الهلال على مولودية الجزائر
حقق الهلال فوزا ثمينا علي ضيفه الجزائري مولودية عصر الجمعة في إفتتاح دوري المجموعات بهدفين مقابل هدف ، باستاد أماهورو بكيغالي عاصمة رواندا ، ووضع الهلال اول ثلاث نقاط في رصيده في سباق التأهل لدور الثمانية .
جاءت المباراة قوية من الجانبين بذل فيها الفريقان جهدا كبيرا لتحقيق الفوز الذي ظفر به الهلال بعد تقدم في نهاية الشوط الأول بهدف عبد الرؤوف من جملة جمعت بين المهارة والسرعة والإنهاء المثالي ، بداية من تمريرة النيجيري صنداي المثالية ومهارة البورندي جان كلود في المراوغة ، ليختم عبد الرؤوف من لمسة ذكية بهدف أشعل الأستاد الذي شهد حضورا كبيرا من الجالية السودانية والجمهور الرواندي الذي ساند الهلال .
شهد الشوط الثاني تراجعا بدنيا للهلال إستغله الضيوف ليحققوا التعادل بهدف عكسي دفع مدرب الهلال الي إجراء تعديلات في التشكيل ، ومن اول لمسة أحرز قائد الهلال محمد عبد الرحمن الهدف الثاني مستفيدا من عكسية ايبولا النموذجية ، شن بعده مولودية هجمات لتعديل النتيجة قابلها دفاع الهلال وحارسه بفدائية كلفت الفريق بطاقة حمراء لصلاح عادل ، وصمد الهلال متبقي زمن المباراة مدافعا عن تقدمه الى أن أعلن حكم المباراة عن نهايتها بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف .
سونا