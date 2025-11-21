عقار يلتقي الرئيس الأريتري ويطلعه على تطورات الأوضاع فى السودان

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير اليوم الرئيس الأريتري أسياس أفورقي. حيث أطلعه على تطورات الأوضاع في السودان لاسيما الإنسانية والعسكرية وموقف السودان من المبادرات الدولية.

وأوضح عقار ان اللقاء تطرق أيضا للتطورات الإقليمية والدولية ومحاولات الإستيلاء على موارد الدول الإفريقية مؤكدا إستعداد السودان للتعاون مع إريتريا ومع كل دول الإقليم لوضع إستراتيجية لمكافحة ظاهرة الإحتلال الناعم التي تتم عبر وكلاء وعملاء داخل الدول الإفريقية نفسها.

من جانبه، أكد الرئيس الأريتري تضامنه مع حكومة وشعب السودان مشيرا إلى إستضافة إريتريا لأعداد كبيرة من السودانيين في وطنهم الثاني دون قيد أو شرط .