سفير السودان بروسيا الاتحادية يلتقي رئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي (الدوما)

التقى السفير محمد الغزالي سراج، سفير السودان لدى روسيا الاتحادية، الجمعة، السيد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي (الدوما).

قدم السفير تنويرا لرئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تطورات الأوضاع في السودان خاصة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية في مدينة الفاشر وبارا والجرائم المروعة من قتل واغتصاب وتشريد في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والأعراف والقيم الإنسانية الراسخة.

دعا السيد السفير لضرورة تصنيف المليشيا منظمة إرهابية وإيقاف الدعم العسكري والمادي الخارجي لها خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أشاد السفير بالموقف الروسي الداعم للسودان، واستنكاره للجرائم المروعة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية والتأكيد دوما على أهمية سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

كما امن على مستوى التنسيق العالي بين البلدين في المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

عبّر السيد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالدوما عن تنديد بلاده للانتهاكات الفظيعة والمروعة التي ارتكبتها المليشيا وتضامنهم مع الضحايا، موضحا انهم في لجنة العلاقات الخارجية مطلعين على الانتهاكات والممارسات الغير إنسانية واصفا بانها غير مقبولة .