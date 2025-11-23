بدء العمل ببرنامج الموارد الطبيعية المستدامة بسنار

أعلن برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش بسنار عن بدء العمل الفعلي بتحريك المجتمعات المحلية بمناطق المشروع. ويأتي هذا في إطار التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحريك المجتمعات المحلية في ولاية سنار.

ودعا المهندس محمد الحسن كباشي منسق برنامج الموارد الطبيعية بسنار الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، إلى تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتحسين سبل كسب العيش للمجتمعات المحلية وتعزيز التنمية الريفية بولاية سنار.

وأكد منسق برنامج الموارد الطبيعية المستدامة في تصريح (لسونا)، على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.