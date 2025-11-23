أسطورة ليفربول يكشف السبب الحقيقي للوضع الكارثي في الفريق ويبرئ محمد صلاح

دافع أسطورة ليفربول جون بارنز عن النجم المصري محمد صلاح قبل مواجهة نوتنغهام فورست، بعد انتقادات طالت الهداف من واين روني وبول سكولز أسطورتي مانشستر يونايتد.

وكان أداء صلاح محط الأنظار هذا الموسم إذ لم يظهر اللاعب المصري تألقه اللافت في الموسم الماضي خلال رحلة ليفربول للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النجمان السابقان واين روني وبول سكولز أسطورتا مانشستر يونايتد من أبرز المنتقدين لصلاح إذ وجها له اتهامات تتعلق بأخلاقيات العمل، فيما طرحت صفقة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني لضم أنطوان سيمينيو من بورنموث كبديل محتمل.

وقال بارنز لصحيفة “ميرور فوتبول” ردا عن سؤال بشأن مستوى النجم المصري: “هناك الكثير من الجوانب في الموضوع والتراجع لا يتعلق فقط بأداء صلاح ليفربول يلعب بشكل مختلف هذا الموسم لو فكرتم في الطريقة التي كان يلعب فيها ليفربول لأدركتم أن التمريرات كانت تأتي من ترنت أرنولد أو بقية اللاعبين لصلاح”.

وأضاف: “الآن مع لاعبين مثل فلوريان فيرتز وإيكيتيكي وإيزاك تغيرت الطريقة، بمجرد أن نحسن الانسجام سنكون بخير نحن فقط نمر ببداية صعبة ومن المصادفات أن صلاح بلغ 33 عاما فيخلط البعض الأمور ويلقي اللوم على السن”.

وأردف أسطورة ليفربول: “الفرق المنافسة أصبحت تدافع بعمق أكبر أمامنا وهذا يصعب الأمر فالمشكلة ليست في صلاح وحده بل في مزيج من تغير أسلوب الفريق، واللاعبين الجدد وطريقة لعب المنافسين لا أشعر بالقلق على نجاح ليفربول مستقبلا لكننا بحاجة لبعض الوقت لنعود لمستوى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية”.

يذكر أن نجم ليفربول البالغ من العمر 33 عاما خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة مع “الريدز” حتى الآن.

المصدر: RT