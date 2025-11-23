مجلس التخصصات الطبية يجري امتحانات تخصص طب الأسرة بعطبرة بجامعة وادي النيل

أجرى مجلس التخصصات الطبية السوداني، السبت، بجامعة وادي النيل بمدينة عطبرة امتحانات التخصص في طب الأسرة لـ 116 نائبًا ونائبة، وذلك باستضافة جامعة وادي النيل التي وفّرت كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير الامتحانات بصورة مثلى.

وشارك في الامتحانات ممتحنون من مختلف ولايات السودان ومن خارج البلاد، مستفيدين من الموقع الجغرافي المميز لمدينة عطبرة وما تتمتع به من سهولة في الوصول ووفرة في خدمات الإقامة، مما يجعلها واحدة من أنسب المدن لاستضافة الفعاليات الأكاديمية والمهنية.