الصافات: إنشاء طيران مروحي بالجزيرة

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إستمرار جهود حكومته لإنشاء مطار دولي بالولاية وتطوير البنى التحتية .

وأعلن لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني السبت بالعقيد مهندس عبد العليم الطيب العوض المدير التنفيذي لشركة الصافات للطيران ترحيبه بعمل شركة الصافات بالولاية وتقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح عمل الشركة داعياً قطاعات المزارعين للإستفادة من إمكانيات الشركة مشيراً لخصوصية الولاية في المجال الزراعي بوجود مشروع الجزيرة ومشروع الرهد الزراعي إضافة للمساحات المطرية.

من جانبه كشف المدير التنفيذي لشركة الصافات للطيران ان زيارتهم للولاية تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولاية وبحث وإنشاء طيران مروحي بالولاية وفتح آفاق التعاون مع الولاية في مكافحة نواقل الأمراض وحملات الرش .