إبراهيم جابر يُشيد بأداء لجان الكهرباء والمياه

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بتقارير أداء اللجان العاملة في قطاع الكهرباء والمياه، والأعمال المنجزة من خلال التوسع المستمر في تغطية الأحياء السكنية والمواقع الخدمية خلال شهر نوفمبر الحالي.

ودعا سيادته، خلال الاجتماع رقم 21 للجنة العليا المنعقد بالخرطوم، والذي حضره عدد من الوزراء ورؤساء اللجان، إلى ضرورة تكثيف الجهود وزيادة العمل.

إلى ذلك، وجّه عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر السلطات المحلية بولاية الخرطوم بأن تقوم بدورها المنوط، والإشراف بشكل مباشر على مهام ضبط الأمن وتقديم الخدمات الضرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أشار والي الخرطوم إلى تقلص مساحة الأحياء التي كانت تعاني نقصًا في إمدادات المياه بفضل معالجة الكسورات، ومعالجة الكثير من تسربات المنازل المهجورة. ونوّه الوالي إلى إنشاء خط جديد بلغ العمل فيه 90% لحل مشاكل مياه الأزهري، إلى جانب السعي في معالجة مشاكل المناطق خارج الشبكة بإنشاء إدارة متخصصة لحل هذه المشكلة وتحسين الإمداد المائي إلى كل سكان الولاية.

وفي مستهل الاجتماع، استمعت اللجنة العليا إلى تقرير أداء لجنة قطاع المياه قدمه مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد عوض الكريم، والذي تناول حجم العمل المنجز في نحو ثمانية مشاريع جاري العمل بها ضمن المرحلة الأولى، وتأهيل وصيانة خزانات المياه النقية بكل من المقرن وبيت المال إضافة إلى تشغيل محطة إعادة الضخ بالحلفايا بالكهرباء العامة، بإنتاجية تُقدَّر بـ 30,000 متر مكعب في اليوم.

وأشار التقرير إلى التحديات المتمثلة في تشغيل متبقي الآبار الجوفية والمحطات بالكهرباء العامة، والمحافظة على جودة المياه بـتأهيل المعمل المركزي ومعامل المحطات النيلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية.

وقد قدمت لجنة قطاع الكهرباء تقرير أدائها الشهري، متناوِلةً أعمال الصيانة والتشغيل، واكتمال العمل بمحطتي حلة كوكو وسوبا لتغذية القطاع الصناعي في منطقة جنوب الخرطوم ، علاوة على اكتمال توصيل 294 كيلومترًا من الخطوط الناقلة.

وأشار التقرير إلى اكتمال توصيل جميع محطات المياه بالولاية بالكهرباء العامة.

كما تم صيانة نحو 820 محولًا خلال شهر نوفمبر وقد دخلت الخدمة، إلى جانب توزيع 160 محولًا خلال الفترة الماضية بواسطة حكومةالولاية