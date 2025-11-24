وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان

استقبل السفير محى الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولى، بمكتبه الأحد السفير د. فهد مشارى الظفيرى سفير دولة الكويت لدى السودان، والذي قدم لمعالى الوزير شرحاً عن المساعدات الكبيرة التي قدمتها دولة الكويت للسودان والتي بلغت 35 طائرة وثلاثة سفن، مشيراً الى أن الكويت وقعت اتفاقاً مع الصليب الأحمر بتقديم مساعدات صحية للسودان بمبلغ 2 مليون دولار

وأكد سفير دولة الكويت وقوف بلاده مع مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، منوهاً أن بلاده أدانت في بيانها وبشكل صريح إنتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدينة الفاشر