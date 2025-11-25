رياضية

عمرو أديب: إن شاء الله يأتي اليوم اللي ناخد حقنا في البلد دي

قال عمرو أديب إنه اكتشف أن هناك الكثير من مشجعي نادي الزمالك أكثر مما كان يتوقع أو يتصور.

وأوضح أديب، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «اكتشفت أن هناك زملكاوية أكثر مما أتوقع وأتخيل، وعندهم قدرة راقية على التعبير والتأثير».

وأضاف: «الدماغ الزملكاوي تقيل، وإن شاء الله يأتي اليوم اللي ناخد حقنا في البلد دي! أما عن أرض النادي فنحن ندفع ثمن سنوات من التخبط وعدم الاستقرار، كل الأمل أن نأخذ فرصة أخيرة ونستغلها على سبيل التغيير».

