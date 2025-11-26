عرض أمريكي يثير قلق الأهلي المصري

يعيش مسؤولو النادي الأهلي حالة من القلق بعد التألق اللافت لإمام عاشور نجم خط وسط الفريق خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بوصول عرض من الدوري الأمريكي للحصول على خدمات إمام عاشور نجم خط وسط النادي الأهلي في الفترة القادمة.

وبحسب تقرير لقناة الحياة المصرية فإن “إمام عاشور تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الأمريكي”.

وأضاف التقرير: “العرض جاء عن طريق وكيله آدم وطني وهو الوكيل نفسه الذي أتم صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو مطلع الموسم الجاري”.

وكانت إدارة الأهلي أعلنت سابقا وقف التعامل مع آدم وطني بسبب خلافات سابقة كما دخل النادي في أزمة مع إمام عاشور بسبب ارتباطه بوكيله الذي هاجم الإدارة في تصريحات إعلامية مؤكدا سعيه لجلب عروض خارجية للاعب.

وعلق الإعلامي كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية: “النهاردة تلقى إمام عاشور عرض للحصول على خدماته من الدوري الأمريكي”.

وتابع تصريحاته قائلا: “في اعتقادي الأهلي لن يقبل العرض لكن يجب أن ننتظر حتى نرى القيمة المالية التي من المتوقع أن تكون كبيرة لإغراء الأهلي للتخلي عن نجمه”.

ورفع إمام عاشور رصيده إلى 31 هدفا بقميص الأهلي في مختلف البطولات.

روسيا اليوم