سياسية
سفير السودان بأنقرة يلتقي سفيرة البوسنة والهرسك
التقى سعادة السفير نادر يوسف الطيب بسفيرة البوسنة والهرسك لدى الجمهورية التركية، السفيرة ميرسادا تشولاكوفيتش (Mirsada Čolaković)، وذلك في إطار تعزيز التواصل الدبلوماسي وتبادل الخبرات.
قدّم السيد السفير تنويراً مفصلاً حول تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما ما يجري في مدينة الفاشر من اعتداءات ممنهجة تستهدف المدنيين والكوادر الطبية، والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها المليشيا المتمردة والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الأدوار السلبية للأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي.
وأعربت السفيرة تشولاكوفيتش عن تفهّمها العميق لطبيعة الأزمة، مستعرضةً أوجه التشابه مع التجربة البوسنية، ومبديةً استعدادها لتقديم المشورة القانونية وتسهيل التواصل مع خبراء دوليين في العدالة الجنائية دعماً لجهود التوثيق والمساءلة.
سونا