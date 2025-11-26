جامعة غرب كردفان تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالدوحة

قدّمت الدكتورة فردوس عمر عثمان عميد المكتبات بجامعة غرب كردفان ورقتين وكتاب خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أفلي)، والذي عُقد أمس بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من مختلف الدول العربية، برعاية كريمة من مؤسسة قطر الوطنية ومكتبة قطر بالدوحة، وتناولت موضوعات استراتيجية في مجالات التحول الرقمي والعدالة المعلوماتية.

وقدمت جامعة غرب كردفان التهاني للدكتورة فردوس عمر عثمان عبد الرحمن، عميد المكتبات بالجامعة، بمناسبة مشاركتها.

وتُعد هذه المشاركة العلمية تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة غرب كردفان في دعم البحث العلمي والإسهام في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات على المستويين المحلي والإقليمي.