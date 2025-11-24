رئيس الوزراء يهنئ الأنبا صرابامون بترقيته إلى مرتبة المطران

قدّم رئيس الوزراء د. كامل إدريس تهانيه الخالصة إلى الأنبا صرابامون بمناسبة ترقيته إلى مرتبة المطران، والتي تمت صباح أمس الأحد على يد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجاءت ترقية الأنبا صرابامون – أسقف أمدرمان وعطبرة وشمال السودان – ضمن ترقية خمسة أساقفة إلى رتبة المطران، وذلك في إطار الاحتفال الكبير الذي نظمته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

وأشاد رئيس الوزراء د. كامل إدريس بالدور الوطني الذي يضطلع به الأنبا صرابامون، مؤكداً أن هذه الترقية تمثّل إضافة حقيقية لمسيرته في خدمة المجتمع وتعزيز قيم المحبة والتعايش بين مكونات الشعب السوداني.

كما أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع السودان والكنيسة القبطية، مثمناً حضور القيادات الدبلوماسية السودانية والمصرية لهذا الحدث الذي يؤكد عمق الروابط بين الشعبين.