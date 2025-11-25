خالد عمر يوسف : قرار حميدتي بوقف اطلاق النار،، موقف مسؤول

رحّب القيادي في تحالف صمود ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، بإعلان قائد قوات الدعم السريع وقف إطلاق النار من جانب واحد، وبدء تنفيذ الهدنة الإنسانية المقترحة من الرباعية، واصفاً الخطوة بأنها “موقف مسؤول يستحق الترحيب”.

ودعا يوسف القوات المسلحة لاتخاذ خطوة مماثلة لوقف الحرب التي “لا أفق لها”، مؤكداً أنه “لا شيء يستحق سكب قطرة دم واحدة”، وأن الحلول السلمية هي الطريق الأسرع لإنهاء أزمات السودان. وقال إن هناك فرصة حقيقية لوقف النزيف “وأرجو ألا تضيع كما ضاعت فرص سابقة”.

