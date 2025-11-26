قوات الدفاع المدني بالولاية الشمالية تنظم محاضرة توعوية عن إجراءات السلامة بمخيم العفاض

نظمت قوات الدفاع المدني الولاية الشمالية بمخيم نازحي الفاشر بالعفاض بمحلية الدبة محاضرة حول طرق التعامل مع الحرائق وإستخدام طفايات الحريق داخل المخيم والتي تضمنت شرحاً تفصيلياََ لأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، إضافة إلى تدريب عملي مباشر على كيفية تشغيل طفايات الحريق، وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المحاضرة وجدت تفاعلا كبيرا وحضورا واسعا من سكان المخيم، الذين أكدوا أهمية مثل هذه البرامج في ظل الظروف الحالية مع توفر مواد قابلة للاشتعال داخل بيئة المخيم.

يذكر أن البرنامج ياتي تحت إشراف والي الشمالية / الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ورعاية كريمة من / الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفى مدير عام قوات الدفاع المدني، وضمن مبادرة مدير قوات الدفاع المدني بالولاية الشمالية /اللواء شرطة أنور محمد علي، لتعزيز السلامة ورفع الوعي وسط النازحين بمخيم العفاض وتقليل مخاطر الحوادث ورفع جاهزية مجتمع المخيم للتعامل مع المخاطر المختلفة.

المكتب الصحفي للشرطة