مدير شرطة شمال كردفان يترأس الإجتماع الثامن للمجلس التنسيقي لمكونات وزارة الداخلية بالولاية

ترأس اللواء شرطة د/ عبدالله عبد الرحمن عبدالله ادم مدير شرطة ولاية شمال كردفان بمكتبه الإجتماع الثامن للمجلس التنسيقي لمكونات وزارة الداخلية بالولاية بحضور العميد شرطة/ فخر الدين عبد الرحمن مدير قوات الجمارك مقرر المجلس والعقيد شرطة/ فخر الدين بشري تاج الدين مدير قوات السجون والاصلاح والمقدم شرطة/ الطيب البشير الطيب مدير قوات الدفاع المدني والأستاذ/ أحمد محمد نور أبكر منسق معتمدية اللاجئين لولايات كردفان الكبري وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإجتماع ناقش موقف تنفيذ قرارات الإجتماع السابق كذلك ناقش الإجتماع ملف العودة الطوعية للاجئين من دولة جنوب السودان عبر منفذ جودة الحدودي بولاية النيل الابيض كما أعلن رئيس المجلس مدير شرطة الولاية التكفل بصيانة مدارس الرباط وتشييد فصل للصف الثالث متوسط بالتنسيق مع عضوية المجلس التنسيقي بالولاية كذلك قدم مدير قوات السجون والإصلاح تنويرا شاملا عن ترحيل عدد (151) نزيلا من سجن الأبيض القومي الي مدينة امدرمان في إطار خطتهم لتخفيف الضغط علي السجن القومي الأبيض مؤكدا علي أهمية تبصير وتنوير القوات بلائحة السجون من خلال الورش والسمنارات كثقافة مهنية وعبر الاذاعة المحلية بالولاية كذلك أمن الاجتماع علي مشاركة الوحدات المكونة للمجلس التنسيقي في الدورات التدريبية الراتبة التي تنظمها شرطة الولاية للضباط والصف والجنود لتبادل الخبرات ورفع القدرات تجويدا للآداء.

المكتب الصحفي للشرطة