نائب مدير جهاز المخابرات العامة يلتقي والي النيل الأبيض

التقي الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بالعاصمة الإدارية بورتسودان الثلاثاء الفريق الركن عباس محمد بخيت نائب مدير جهاز المخابرات العامة .

وبحث اللقاء مجمل الاوضاع الامنية والإنسانية بالولاية من حيث توافد النازحين من مناطق الحرب بولايات كردفان ودارفور وتواجد معسكرات اللاجئين بالولاية .

وامتدح نائب مدير جهاز المخابرات العامة التدخلات الكبيرة من قبل حكومة ولاية النيل الأبيض لمجابهة الاوضاع الانسانية والمحافظة على أمن واستقرار الولاية، وقال ان إدارة المخابرات العامه لن تألو جهدا في دعم حكومة الولاية والمحافظة على الأمن والحراك الاقتصادي والمجتمعي الذي تشهده الولاية.