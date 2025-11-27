السودان يحقق أنتصارا دبلوماسيا في مؤتمر الاتحاد العالمي للاتصالات

حقق السودان أنتصارا دبلوماسيا يوم الثلاثاء وذلك بأعتماد مؤتمر الاتحاد العالمي للاتصالات (ITUWTDC2025) والمنعقد بباكو ،أذربيجان مشروع القرار الذي تقدم به السودان والذي أجيز بالإجماع والذي جاء بعنوان (مساعدة السودان علي أعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورأب الفجوة الرقمية).

وتقدم السودان بالشكر لكافة الدول علي دعمها ومساندتها للقرار وقدم السودان خلال الجلسة شكر خاص للمجموعتين الأفريقية والعربية لتبنيها مشروع القرار ولفريق العمل والسيد معاذ الرميح رئيس اللجنة الثالثة ونوابه على دعمهم لمشروع القرار .

كما تقدم السودان بالشكر للاتحاد الدولي للاتصالات وقيادته وكل العاملين لاتاحتهم الفرصة للسودان والدول النامية والأقل نموا للحاق بركب التحول الرقمي والتنمية المستدامة، والشكر كذلك للحكومة الأذربيجانية على تنظيمها للمؤتمر وتقديم كافة التسهيلات اللازمة،.

وأشاد السيد السفير انس الطيب سفير السودان بباكو بجهود الوفد الفني لوزارة التحول الرقمي والاتصالات المشارك في المؤتمر على جهودهم الفاعلة والقوية في كافة مراحل المداولات والتي توجت اليوم 25 نوفمبر 2025 باعتماد المؤتمر لمشروع القرار والذي يعد مكسبا للسودان وتفهما من قبل المجتمع الدولي لحجم الدمار والتخريب الذي احدثته المليشيا المتمردة في قطاع الاتصالات بالسودان .