وزير المعادن: قادمون ونُعد العدة لتحرير كامل البلاد من المرتزقة

أكد وزير المعادن نور الدائم طه ان السودانيون قادمون وانهم يعدون العدة لتحرير كامل البلاد من المرتزقة، مشددًا على أنه لا تفاوض ولا تعايش ولا هُدنة مع المجرمين، وقال “نريد كامل أرضنا ولن نستسلم مهما كان”.

جاء ذلك خلال تفقده معسكر النازحين القادمين من مدينة الفاشر في منطقة العفّاض في اطار زيارته والوفد المرافق له للولاية الشمالية.

وتقدم وزير المعادن بالتعازيَّ الحارة للنازحين على فقدان أحبائهم نتيجة الهجمات التي شنتها المليشيات، سائلاً الله أن يتقبل الشهداء في عليين، وأن يمن على الجرحى بالشفاء، وأن يُعيد المفقودين إلى ذويهم سالمين.

ووقف على مستوى الخدمات الصحية والغذائية التي تقدم لهم من قبل كل أهل السودان والشمالية على وجه الخصوص.