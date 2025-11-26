وزير الصحة يقف على أوضاع النازحين بمحلية الدبة

وقف وزير الصحة بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، اليوم، على أوضاع النازحين بمركز إيواء أزهري المبارك للنازحين بمنطقة العفاض بمحلية الدبة، وأكدت الزيارة على أهمية تقديم الخدمات الضرورية للنازحين والعمل على تكثيف الجهود وتوحيدها لخدمة جميع النازحين.

وقال الوزير في كلمة له، إنه زار نازحي إقليمي دارفور وكردفان الذين وصلوا لغرب أم درمان بالعاصمة الخرطوم، ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، هربا من بطش مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيرا للإنتهاكات التي تعرض لها المواطنون من قبل المليشيا المتمردة، مؤكدا أن وزارته وبالتنسيق مع ولاة الولايات ووزارات الصحة، ستقدم المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للمرضي.

وأشاد وزير الصحة، بالدور الكبير الذي قامت به حكومة الولاية الشمالية ووزارة الصحة بالولاية والمنظمات والفعاليات والشركاء والمساهمين والمجتمع المحلي، لخدمة النازحين، لافتا لدور مجتمع الولاية الشمالية الكبير تجاه ضيوفهم من الولايات الأخري، مشددا على ضرورة المزيد من تقديم المساعدات للنازحين والوقوف معهم، وطمأن سيادته بأن الموقف الصحي مستقر ولا وجود لأي أوبئة أو أمراض خطيرة داخل مركز أزهري المبارك لإيواء النازحين بمنطقة العفاض.

ودعا، بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، لمزيد من العمل الجاد والإهتمام بالصحة العامة والبيئة والجوانب الوقائية، مشيرا لدور التأمين الصحي ومفوضية العون الإنساني وشركاء القطاع الصحي، في دعم النازحين وتوفير الخدمات لهم .

ووجه سيادته بالعمل على تكثيف برامج التحصين وتوفير الإمدادات الدوائية ومستلزمات العيادات الميدانية، إلى جانب الإهتمام بالمرافق الصحية وتوفير إحتياجاتها لمقابلة الترددات الكبيرة، وأكد أن ما قدم من خدمات للنازحين في الشمالية رسالة قوية للعالم.

سونا