روبي تتألق بفستان أبيض قصير على طريقة الأميرات

تألقت الفنانة روبي في حفلها الأخير بإطلالة جذابة وساحرة جعلتها محط أنظار الجميع. اختارت روبي فستاناً أبيض قصيراً بقصة A Line، مستوحى من إطلالات الأميرات، جمع بين الأناقة والرقة في آن واحد.

تميز الجزء العلوي من الفستان بأسلوب كورسيه شفّاف يضفي لمسة من الأنوثة والجرأة بشكل متوازن، بينما جاءت التنورة بكشاكش بيضاء جميلة تمنح الخفّة في الحركة، مما أكسب الفستان طابعاً حيوياً ومرِحاً في الوقت نفسه.

اعتمدت روبي تسريحة شعر ناعمة، مع غرّة منسدلة على الجبين، مما أضفى على ملامحها مزيداً من النعومة والرقّة. أما المكياج فكان وردياً لافتاً يبرز إشراقة بشرتها ويكمل الطابع الأميري لإطلالتها، مع لمسات خفيفة من الهايلايتر لإبراز ملامح الوجه.

نجحت روبي في الجمع بين الرقي والأنوثة والمرح في إطلالتها، مع فستان أبيض قصير يعكس روح الشباب والأناقة الملكية في الوقت نفسه. التفاصيل الصغيرة مثل الكشاكش وشفافية الكورسيه، مع اختيار المكياج وتسريحة الشعر الناعمة، جعلت إطلالتها من الأبرز في هذا الحفل.

روبي أثبتت مرة أخرى قدرتها على اختيار الإطلالات التي تناسب شخصيتها وتبرز جمالها الطبيعي، مع لمسة من الأناقة الخالدة التي تليق بالأميرات.

مجلة لها