مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد محلية القريشة

في إطار المتابعة الميدانية وتطوير بيئة العمل الشرطي قام اللواء شرطة / الطيب التجاني سيف النصر مدير شرطة ولاية القضارف بزيارة تفقدية إلى محلية القريشة برفقة العقيد شرطة/ صفاء الدين محمدين شرف الدين مدير الشؤون الادارية وعدد من الضباط

ووكان في إستقبال الوفد أعضاء لجنة أمن المحلية والأعيان وعدد من طلاب الخلاوي عقب تلقيه التحية العسكرية

شملت الزيارة لقاءات موسعة مع والضباط والقوة للوقوف على التحديات وإحتياجات العمل إلى جانب مناقشة ملفات التأمين الصحي والترقيات وتحسين الخدمات المقدمة لمنسوبي الشرطة كما إستعرض إجتماع لجنة أمن المحلية الموقف الأمني وضرورة التنسيق بين الأجهزة النظامية والإدارة الأهلية لضمان الإستقرار وحماية المواطنين.

وأكد اللواء شرطة /الطيب التجاني خلال لقائه بالأعيان والإدارات الأهلية أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في دعم الأمن وإختتمت الزيارة بوضع حجر الأساس لمبنى شرطة المحلية الجديد الذي يعتبر إضافة في تطوير البنية التحتية الشرطية وتوسيع دائرة الخدمات.

من جانبه أوضح العقيد شرطة/ محمد إبراهيم مدير شرطة المحلية المكلف أن الزيارة تعكس إهتمام قيادة الولاية بالقوة العاملة في الميدان فيما أكد مدير شرطة الولاية إستمرار الجهود لتطوير الآداء الشرطي ورفع كفاءة التدريب والتجهيز.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان الزيارة تأتي ضمن خطة شاملة لتجويد الآداء وتحديث الخطط الأمنية والإدارية الشرطة وتحقيقا للامن والاستقرار بكافة محليات الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة