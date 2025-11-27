تمبور: تلبية احتياجات مواطني وسط دارفور المنتشرين في عدد من ولايات السودان مع الإيفاء بمستحقات العاملين

جدد عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، عزم القيادة على إنهاء التمرد وتحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، وكافة ربوع السودان، وملاحقة كل من أجرم في حق الشعب السوداني من أجل الشروع في إعادة بناء السودان على أُسس وطنية راسخة تسهم في تمهيد الطريق نحو النهضة الشاملة والتقدم المستمر.

​جاء ذلك لدى لقائه الاربعاء بالخرطوم والي وسط دارفور مصطفى تمبور، والذي أطلعه على مجمل الأوضاع بولاية وسط دارفور وجهود حكومة الولاية في دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها المتجهة إلى إقليم دارفور من أجل دحر التمرد وتخليص المواطنين من أشكال العنف والاضطهاد الذي تمارسه الميليشيا الإرهابية بحق المدنيين وممتلكاتهم.

​من ناحيته، أوضح والي وسط دارفور مصطفى تمبور في تصريح صحفي أنه أطلع عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، على الأوضاع الأمنية بالولاية وحجم الدمار الذي تعرضت له المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية بمختلف المحليات.