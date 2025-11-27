البرهان: الحكومة السودانية لم تتسلم أي وثيقة أمريكية جديدة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس أنه ليست هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن ترحيبه بمواصلة واشنطن لجهودها لتحقيق السلام بالسودان.

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوته للولايات المتحدة وحلفاء السودان الإقليميين إلى اتخاذ خطوات “مباشرة وحاسمة” ، لوقف الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل 2023، مؤكداً أن تحقيق أي تسوية سياسية أو سلام دائم لن يتم دون تفكيك قوات الدعم السريع.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اعتبر البرهان أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو بشأن الأزمة السودانية عكست “موقفاً واضحاً من الطرف المسؤول عن إشعال الصراع”، لافتاً إلى أن الشارع السوداني يرى في تلك المواقف “خطوة أولى يجب أن تتبعها إجراءات عملية” من واشنطن.

وأشار البرهان، إلى قناعة لدى قطاعات واسعة في السودان بأن الإدارة الأمريكية الحالية تمتلك “الصرامة اللازمة لردع الأطراف الخارجية التي تساهم في إطالة أمد الحرب”، مشيراً إلى أن تصريحات ترامب عقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جاءت “مشجعة وتعكس إرادة دولية لدعم السلام العادل”.

صدى البلد