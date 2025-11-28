يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. صور

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها صورًا لها أثناء تأديها لمناسك العمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت كاتبه: “الحمدلله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك، اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد من شرفه وكرمه، تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام”.

وكانت قد أعلنت الفنانة يارا السكرى بدء تصوير دورها فى مسلسل «على كلاي» بطولة الفنان أحمد العوضى، تميهدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026.

وشاركت يارا السكرى، متابعيها، عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»، باقة ورد من مخرج المسلسل محمد عبدالسلام للترحيب بها فى أولى أيام تصوير العمل؛ معلقه: “توكلنا على الله على_كلاى، رمضان 2026”.

