الأعيسر يشيد بجهود مؤسسات الدولة في نجاح امتحانات الشهادة السودانية ويثمن إعلان نتيجة القبول للجامعات للدفعة المؤجلة 2024

أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الأعيسر أن إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2024 يمثل محطة وطنية مهمة تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تجاوز التحديات، مضيفاً أنّ هذا الإنجاز هو ثمرة جهود تكاملية شاركت فيها عدة قطاعات رسمية وأمنية وتعليمية وإعلامية ، مؤكداً التزام حكومة الامل بتعزيز مسيرة التعليم باعتبارها أساس النهضة الوطنية.

جاء ذلك فى المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة رقم (47) الذي نظمته وكالة السودان للأنباء اليوم ببورتسودان ، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور أحمد مضوي موسى، ووكيل الوزارة الأستاذ علي الشيخ، وأساتذة الجامعات المختلفة، وممثلي الصحافة والإعلام.

وأوضح الأعيسر أن وزارة التعليم والتربية الوطنية “قدّمت نموذجاً مشرفاً في التفاني وتحمل المسؤولية” خلال مرحلة مفصلية من تاريخ السودان، مؤكداً أنها واجهت ظروفاً استثنائية معقدة، لكنها استطاعت إنجاز امتحانات الشهادة السودانية بنجاح كامل، مؤكداً أن هذا النجاح جسّد إرادة الدولة والتزامها بمستقبل الطلاب.

وأعرب وزير الثقافة والإعلام عن تقديره العميق لجهاز المخابرات العامة والشرطة، والبعثات الدبلوماسية التي أسهمت في تنظيم الامتحانات بالخارج، إضافة إلى وزارة المالية، مؤكداً أن هذه الجهود المشتركة كانت حجر الزاوية في ضمان استمرارية العملية التعليمية.

وأضاف الأعيسر أن وسائل الإعلام السودانية قامت بدور “مفتاحي ومحوري” في توضيح أهمية قيام الامتحانات وفي إيصال الرسالة إلى كل الأسر، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني كان شريكاً أصيلاً في هذا الإنجاز.

وخصّ الوزير بالتحية اللجنة المشرفة على امتحانات الشهادة السودانية التي عملت على مدار أشهر طويلة في ظروف استثنائية، مؤكداً أن جهودها كانت أساساً في استقرار العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب كما حيّا الأسر السودانية والطلاب الذين نجحوا في تجاوز مرحلة الامتحانات في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

وأشار الأعيسر إلى أن اجتماعاً موسعاً عُقد صباح اليوم أقرّ نتيجة القبول للجامعات للدفعة المؤجلة للعام 2024 ، بمشاركة مديري الجامعات، موضحاً أن النتيجة جاءت “مشرفة”، وأن عدداً كبيراً من الطلاب تم قبولهم في الدور الأول، مع التأكيد على عقد دور ثانٍ خلال الفترة المقبلة.