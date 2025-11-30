منى زكى تكشف كواليس تحضيرات «الست»: جلسات مكثفة فى الإلقاء والصوت وتدريبات تمثيل ولياقة بدنية

كشفت الفنانة منى زكى عن كواليس تحضيرات فيلم «الست»، الذى تجسد فيه السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر طرحه فى دور العرض المصرية والعربية فى العاشر من ديسمبر المقبل.

وأوضحت منى زكى فى تصريحات لمجلة Vogue عربية أنها خضعت لـ«جلسات مكثفة فى الإلقاء والحوار والصوت، إلى جانب تدريبات فى التمثيل واللياقة البدنية»، مضيفة: «كان عليَّ استيعاب كل تفصيلة: الموسيقى، وضعية الجسد، طريقة الحركة، وحتى تفعيل عضلات معينة لتوزيع النغمات بين المعدة والحنجرة. الأمر احتاج التزامًا يوميًا ومنضبطًا».

وكان طرح تريللر فيلم «الست »،الذى كشف البرومو عن مجموعة من المحطات المهمة فى حياة أم كلثوم عبر مراحل عمرية مختلفة، مع ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم:أحمد حلمى، آسر ياسين، كريم عبد العزيز، محمد فراج، أحمد أمين، أمينة خليل، نيللى كريم، عمرو سعد، وسيد رجب.

الفيلم من إخراج مروان حامد، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، فيما يشهد عودة التعاون بين حلمى ومنى زكى فى عمل سينمائى يجمعهما بعد غياب طويل.

المصري اليوم