مدير شرطة إقليم النيل الازرق يتفقد عدد من إدارات ووحدات الشرطة والقوات بالاقليم

في إطار برنامج الزيارات التفقدية للقوات بإدارات الشرطة بالاقليم ووحداتها المختلفة تفقد اللواء شرطة / محمود محمد علي محمد مدير شرطة إقليم النيل الأزرق قوات الجمارك بمقرها بالدمازين ووقف علي سير العمل والعقبات والمعوقات والتي وعد بمعالجتها في القريب العاجل وخلال لقائه بالقوة من الضباط وضباط الصف والجنود حيا مجاهدات قوات الجمارك مثمناً دورهم الكبير في حماية اقتصاد البلاد من خلال أحكام السيطرة علي المعابر والمداخل الحدودية معلنا تقديم الدعم اللازم لهم حتي يتمكنوا من إنجاز مهامهم علي الوجه الأكمل .

ومن جانبه شكر العميد شرطة د/ محمد أحمد مدير جمارك النيل الازرق مدير الشرطة علي زيارته التفقدية والوقوف علي سير العمل مقدما تنويرا عن آداء جمارك النيل الازرق مبينا أن الجمارك إحدي مؤسسات الدولة التي تعمل صون ثروات البلاد وتعزز حركة التجارة البينية مع دول الجوار وتشجع الإنتاج الوطني بكافة انواعه مضيفا أن قوات الجمارك تمتلك أنظمة تقنية حديثة لتقليل الوقت والجهد وتمكين أصحاب المعاملات من الحصول علي الخدمات الجمركية بيسر

عقب ذلك تفقد مدير شرطة الاقليم إدارة مكافحة التهريب وكان في إستقباله العميد شرطة/ عبد السلام شعيب مدير الإدارة بالإقليم حيث التقي اللواء محمود بالضباط وضباط صف وجنود مكافحة التهريب مشيدا بدورهم الكبير في المحافظة علي الاقتصاد الوطني ومكتسبات البلاد من خلال الانتشار الكبير بالمعابر الحدودية والمناطق التي يعبر بها المهربون بجانب رصد الشبكات الإجرامية التي تنشط في التهريب و ملاحقتها والقضاء عليها مضيفا أن هذه المهام تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة اقتصاد البلاد الي الامام وتحفظ موارد البلاد الاقتصادية

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن برامج الزيارات التفقدية لمدير شرطة إقليم النيل الأزرق للادارات والوحدات الشرطية سيستمر للوقوف علي سير العمل ومستوي الآداء من خلال انفاذ الخطط الإطارية والتفصيلية.

المكتب الصحفي للشرطة