رئيس الوزراء يختتم زيارته للولاية الشمالية

اختتم رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس الجمعة زيارته إلى الولاية الشمالية، والتي جاءت بهدف الوقوف ميدانياً على مجمل الأوضاع بالولاية ومتابعة الجهود الإنسانية والخدمية الجارية.

وتفقد رئيس الوزراء، برفقة والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، معسكر نازحي الفاشر بمحلية الدبة، حيث أكد التزام الحكومة بتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، مشيداً بمواقف حكومة الولاية ومواطنيها في إسنادهم ودعمهم لأهلالفاشر.

وأوضح الدكتور كامل إدريس أن الميليشيا ارتكبت جرائم غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية شكلاً ومضموناً، مؤكداً أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأضاف أن معركة الكرامة ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة بلغت مراحلها الأخيرة، وأن النصر سيكون حليف القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

ورحب والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد بزيارة رئيس الوزراء، مؤكداً أن لها أثراً معنوياً كبيراً يعكس تلاحم القيادة مع شعبها، مجددا حرص حكومة الولاية على مواصلة دعم وإسناد نازحي الفاشر، باعتباره واجباً تمليه روابط الدين والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعب السوداني.