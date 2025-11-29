رئيس الوزراء يلتقي المبعوث الأممي للسودان

إستقبل رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، اليوم، السيد رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد عقب أحداث الفاشر المأساوية التي نفذتها المليشيا الإرهابية.

أكد المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، تقدير الأمم المتحدة للسودان، مشيراً إلى أن الوضع في البلاد يعتبر أحد أكبر القضايا الإنسانية في العالم.

رحب الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء، بالمبعوث الأممي، مؤكداً استعداد الحكومة السودانية للعمل والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لتحقيق الأمن والسلام في البلاد، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.