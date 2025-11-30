الهلال السودانى يتعادل 1 – 1 مع لوبوبو الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا

حسم التعادل الإيجابي 1 – 1 مواجهة سانت إيلوي لوبوبو ضد الهلال السوداني فى المباراة التى جمعتهما على ملعب تي بي مازيمبي في الكونغو، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الهلال السوداني عبد الرزاق عمر في الدقيقة 12، بينما يجل هدف سانت إيلوي لوبوبو وينت فى الدفيقة 80 من عمر الشوط الثاني

الهلال دخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المهم على مولودية الجزائر في الجولة الافتتاحية وكان يرغب في الانفراد بصدارة المجموعة واستغلال تعادل صن داونز والمولودية الذي أشعل الحسابات مبكرًا ويبحث الفريق عن تحقيق انتصار جديد خارج الديار يمنحه دفعة قوية قبل فترة التوقف المقبلة.

فى المقابل حاول سانت لوبوبو تدارك خسارته الأولى أمام صن داونز وتعقد موقفه بشكل كبير ولم يستغل على قوة ملعبه ودعم جماهيره لخطف أول انتصار في مرحلة المجموعات وإحياء آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

ترتيب مجموعة الهلال السودانى في دوري أبطال أفريقيا

1 – صن داونز 4 نقاط

2 – الهلال السوداني 4 نقاط

3 – مولودية الجزائر- نقطة

4 – سانت لوبوبو- نقطة.

