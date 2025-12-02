رئيس الوزراء يرحب بإدانة بريطانيا لفظائع وإنتهاكات مليشيا الدعم السريع

رحب رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس بإدانة وزيرة الخارجية البريطانية للفظائع والإنتهاكات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بالفاشر، مؤكداً عمق العلاقات السودانية البريطانية وحرص الحكومة على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك لدى لقائه الاثنين بالسيد ريتشارد كرودو الممثل الخاص لبريطانيا لدى السودان، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين بريطانيا والسودان الممتدة، وأكد الجانبان الحرص على تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.