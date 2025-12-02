مناوي: المعارك لن تتوقف قبل أن تضع مليشيا الجنجويد سلاحها على الأرض

قال مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور:

في يوم تلتئم فيه القلوب على ذكرى شهداء معركة الكرامة الوطنية ، نقف بكل إجلال وإكبار أمام تضحياتهم العظيمة التي سطروا بها صفحة خالدة في مسيرة الدفاع عن أرضنا وشعبنا شهداؤنا لم يرحلوا ، بل تركوا لنا وصية واضحة أن نتمسك بالثبات حتى يعود الحق لأهله وتعود دارفور وكل السودان آمناً حراً مستقراً.

نجدد اليوم عهدنا لشعبنا بأن المعارك لن تتوقف قبل أن تضع مليشيا الجنجويد سلاحها على الأرض و قبل أن تخرج من منازل المواطنين التي استباحت حرمتها و قبل أن يعود كل نازح ولاجئ إلى أرضه و دياره مرفوع الرأس ، مصان الكرامة ، إن دماء الشهداء ستظل نبراساً يضيء طريق التحرير و مسؤوليتنا التاريخية اليوم هي أن نحافظ على هذا الأمانة حتى يتحقق النصر ويستعاد الوطن لكل أبنائه الرحمة والخلود لشهدائنا والنصر لشعبنا .

رصد – “النيلين”