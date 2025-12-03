المدير العام لجهاز المخابرات يقود وفد السودان في مؤتمر الجريمة المنظمة بصربيا

في إطار الجهود الوطنية للمساهمة في منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود شارك الفريق أول أمن احمد إبراهيم المفضل المدير العام لجهاز المخابرات العامة في مؤتمر تأثير الجريمة المنظمة العابرة للحدود على أمن الدول الذي انطلق بالعاصمة الصربية (بلغراد) اليوم الثلاثاء.

وتأتي مشاركة السودان ضمن (43) دولة إفريقية بحضور رئيس جمهورية صربيا ( ألكسندر فوتشيتش).

وشكر رئيس جمهورية صريبا الدول الإفريقية على مشاركتها، داعيا لوحدة القارة وتماسك قرارها، ممتدحا دول أفريقيا، مثمنا العلاقات الأزلية بين بلاده ومنظومة دول أفريقيا، مشددا على ضرورة إستمرار التنسيق والمضي على ذات النهج في التعاون والدعم المتبادل، مشيرا الى التحديات الدولية الراهنة والاوضاع التي يشهدها العالم اليوم، لافتا الى خلافات المحاور المتعددة.

وتطرق الرئيس الصريبي ألكسندر الى مجمل الأوضاع في إفريقيا، مبديا أسفه لما يجري من تحديات ومخاطر يعيش مضاعفاتها إنسان أفريقيا.

وشدد الرئيس الصريبي على ضرورة تقوية التعاون المشترك وبناء سياسات وإستراتيجية تعاون بين صربيا وقارة أفريقيا لمنع الجريمة العابرة وتبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزتها الأمنية في إطار مكافحة الجريمة ومحاربة الغلو والتطرف والارهاب ومنع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة التي تضر بأمن الدول وعلى رأسها عمليات الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال.

وتأتي مشاركة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أحمد ابراهيم مفضل في المؤتمر ضمن سياسة ونهج الحكومة السودانية في التعاون مع كل الأطراف والدول من أجل تنسيق الجهود لحفظ الأمن والإستقرار المحلي والإقليمي والدولي.

سونا