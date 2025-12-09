القضارف تستضيف ورشة مناقشة مشروع القانون الإطاري للإدارة الأهلية بالسودان

تستضيف ولاية القضارف في يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي فعاليات ورشة مناقشة مشروع القانون الإطاري للإدارة الأهلية بالسودان وذلك بمشاركة كافة قيادات الإدارة الأهلية بالبلاد وبتشريف من مجلس السيادة وعدد من الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات.

هذا وقد إطلع والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن خلال لقاءه بمكتبه اليوم باللجان المعنية بالترتيب للورشة برئاسة الأستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس أمين عام حكومة الولاية إطلع على الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإستضافة هذه الورشة من خلال الوقوف على عمل اللجنة العليا واللجان الفرعية.