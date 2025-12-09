جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية تعقد امتحانات شهادة حفظ القرآن الكريم

عقدت عمادة تعليم القرآن الكريم بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية يوم الأحد امتحانات شهادة حفظ القرآن الكريم الدورة (93).

وتُعد هذه الدورة هي الأولى التي تنعقد بعد الحرب ،في خطوة مهمة تؤكد عودة الحياة والانتظام للعملية التعليمية بالجامعة ، حيث انعقدت الامتحانات في مركز الطلاب بالمدينة الجامعية بالثورة، ومركز الطالبات جوار بوابة عبدالقيوم بأم درمان .

وبلغ إجمالي عدد الممتحنين والممتحنات في هذه الدورة 114 (65 طالباً و 49 طالبة ).

وشرف الامتحانات في المركزين الدكتور صلاح الدين الهادي حسين ، نائب مدير الجامعة، الذي أعرب عن سعادته الغامرة بانعقاد الدورة 93 بعد الحرب.

وقال ان الجامعة انتظمَت في العملية التعليمية وهي الآن مستعدة لانتظام الدورات المتأخرة في مشروع الدراسة وحفظ القرآن الكريم ، مبيناً أن الإدارة العليا للجامعة تعمل جاهدة لتعيد الجامعة إلى سابق عهدها وتطوير العملية التعليمية.