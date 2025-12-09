سياسية
مصنع الوثائق الثبوتية والهجرية الإلكترونية .. البدء الفوري في أعمال النظافة والصيانة والتأهيل
تفقد الفريق شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة مدير عام قوات الشرطة بالنيابة يرافقه الفريق شرطة / عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية مبنى مصنع الوثائق الثبوتية والهجرية الإلكترونية جنوب الخرطوم بحضور مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية وممثلي ادارات الجوازات و السجل المدني والمرور
وخلال جولته على أقسام المصنع المختلفة وإستماعه لتنويرٍ مفصّل عن الحالة الراهنة للمبنى و الماكينات وخطوط الانتاج وقف المدير العام بالنيابة على حجم التخريب الممنهج والتدمير الكبير والمتعمد لهذا المرفق المدني الخدمي على يد عناصر المليشيا المتمردة الارهابية قائلاً ان مثل هذه السلوكيات تكشف بوضوح حجم الإجرام الذي مارسته هذه المليشيا في حق الشعب السوداني ومقدراته ومكتسباته
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن المدير العام بالنيابة وجّه بالبدء الفوري في أعمال النظافة وجمع الأنقاض وإزالة الحشائش وفحص الماكينات ورفع تقرير فني متكامل عن مدى صلاحيتها وإمكانية تأهيلها وإعادتها لدائرة الانتاج بالإضافة لوضع التقديرات الهندسية اللازمة لصيانة المبنى.
المكتب الصحفي للشرطة