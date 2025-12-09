مصنع الوثائق الثبوتية والهجرية الإلكترونية .. البدء الفوري في أعمال النظافة والصيانة والتأهيل

وخلال جولته على أقسام المصنع المختلفة وإستماعه لتنويرٍ مفصّل عن الحالة الراهنة للمبنى و الماكينات وخطوط الانتاج وقف المدير العام بالنيابة على حجم التخريب الممنهج والتدمير الكبير والمتعمد لهذا المرفق المدني الخدمي على يد عناصر المليشيا المتمردة الارهابية قائلاً ان مثل هذه السلوكيات تكشف بوضوح حجم الإجرام الذي مارسته هذه المليشيا في حق الشعب السوداني ومقدراته ومكتسباته